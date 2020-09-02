Когда в Украине наступят заморозки: синоптик поделился прогнозом и назвал период

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, заморозков в Украине можно ожидать в последнюю декаду октября.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Начало октября будет довольно теплым, а начиная со средины первой декады, температура снизится и задождит. Потом через несколько дней опять придет тепло, которое продлится до второй декады октября.

«Затем погода будет прохладной и с дождями, но не очень сильными. А под конец декады снова потеплеет на несколько дней. Последние десять дней октября ожидаются прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки», – сообщил синоптик.

Ранее Владимир Деркач спрогнозировал погоду в Украине на сентябрь 2020 года. По его прогнозу, в последнюю декаду месяца будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.

Ранее сообщалось о погоде в Украине на 2 сентября 2020 года.