Под Радой митингуют "евробляхеры"

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02.09.2020 11:58

Укринформ

Под зданием Верховной Рады в Киеве владельцы автомобилей на еврономерах требуют от депутатов принять законопроект №3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога". Как сообщает корреспондент Укринформа, на акцию собрались несколько десятков автомобилистов.

Владельцы автомобилей на еврономерах начали собираться в 6 утра и расположились у всех входов в здание парламента для того, чтобы передать свои требования народным депутатам.

Основным требованием участников акции является принятие парламентом законопроекта об исключении легковых авто из перечня подакцизных товаров и отмене нормы о взимании с их реализации акцизного налога. Также законопроект №3704 упрощает таможенные процедуры оформления и регистрации автомобилей на иностранных номерах.

Участники акции требуют от парламентариев: собрать Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, проголосовать за законопроект №3704 на комитете, поставить законопроект №3704 на голосование Верховной Рады, принять законопроект №3704 и передать его на подпись Президенту.

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По словам организаторов, целью их акции является "усиление политической воли", для того чтобы депутаты приняли этот законопроект.

Митинг под Верховной Радой / Фото: Павел Багмут, Укринформ

Как известно, законопроект №3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога" был представлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 23 июня 2020 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, по которым исключить из его положений нормы об отнесении легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек i больше, в перечень подакцизных товаров и взимания с операций их реализации акцизного налога.

Также законопроект предусматривает создание правовых предпосылок для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ранее ввезенных на таможенную территорию Украины, упрощение таможенных процедур их оформления и регистрации в Украине.

По материалам: ukrinform.ru