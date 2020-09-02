Представляю, как они бегут с лопатами: боевик Безлер высмеял Пушилина









1

Бывший главарь одного из горловских подразделений незаконных вооруженных формирований Игорь Безлер отреагировал на «ультиматум», который выставил «глава ДНР» Денис Пушилин Украине.

Об этом пишет НБН ссылаясь на DonPress.

Отметим, что Пушилин призвал украинских военных до 03.09.2020 предоставить акт о том, что ВСУ вернулись на свои позиции, которые были обозначены до 22 июля 2020 года.

В противном случае, отметил «глава» ОРДО, «народная милиция ДНР» будет уничтожать траншеи и укрытия ВСУ.

На это Безлер ответил так:

«Я себе уже представил, как депутаты, вооружившись совковой лопатой и при поддержке «чиновников ДНР» бегут разрушать позиции ВСУ. И разрушают их, разрушают… С нетерпением жду 3 сентября. Очень хочу посмотреть на этот концерт. А вообще… Клоуны, лучше бы вы шарики запускали».

Напомним, ранее мы писали, что Пушилин поставил ультиматум ВСУ.