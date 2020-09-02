Прогноз погоды на 2 сентября 2020 года: в Украине продолжится жара, на западе пройдут ливни

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 2 сентября в Украину сухо и жарко, лишь в западных регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 2 сентября 2020.
В Украине 2 сентября солнечно и жарко, на западе страны опять пройдут дожди. Фото: 24tv.ua.

В Украине 2 сентября будет жарко и солнечно, за исключением западных регионов страны, там начался осенний сезон дождей.

В западной части Украины в течение 2 сентября будет дождливо, и лишь на Ивано-Франковщине будет солнечная погода, которая вместе с комфортной температурой в 23 – 25 градусов тепла порадует жителей Прикарпатья.

На Востоке нашей страны тем временем будет солнечно и жарко. Температура воздуха там будет держаться на уровне + 31…+33 градусов.

На Севере Украины ожидается небольшая облачность, однако осадки не прогнозируются. Температура воздуха также ожидается в пределах + 31…+33 градуса. На Юге столбики термометров покажут + 33…+35 градусов.

В Киеве будет сухо и малооблачно при температуре, +31…+33 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 1 сентября 2020 года.


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