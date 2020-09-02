Против Гео Лероса открыли уголовное производство

Народного избранника и уже экс-нардепа от «Слуги народа» подозревают в том, что он не платит налоги.

Об этом пишет НБН ссылаясь на Страна.

По данным издания, Офис генерального прокурора открыл в отношении депутат Гео Лероса. В ОГП отмечают, что нардеп нарушил ч.1 ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов.

Отмечается, что открыть уголовное производство генпрокурору пришлось согласно соответствующему решению Печерского райсуда Киева.

Сам Лерос также подтвердил СМИ, что действительно, против него открыли уголовное производство. Сам он считает откровенным давлением на себя:

«Я не вижу в этом ничего странного. Они ищут различные способы, чтобы давить на меня».

Напомним, ранее мы писали, почему Лероса исключили из «Слуги народа».