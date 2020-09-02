Раз картошка, два картошка: вся правда о картофеле, которую полезно знать всем

Одна лишь польза и никакого вреда для здоровья, все мифы о возможном вреде картофеля развеяны и опровергнуты.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на volkovysk.by.

После того, как начали продвигать низко углеродные диеты, картофель начали критиковать и даже пытаться признавать вредным для здоровья. Однако, по признанию ученых-диетологов, этот корнеплод при правильном приготовлении не только полезен для сердечно-сосудистой деятельности, но также способствует снижению дегенеративных процессов в организме и даже противостоит гриппу.

Поэтому картофель рекомендуют для людей всех возрастов.

На данном рисунке отражен весь спектр полезных веществ присутствующих в картофеле.

Если сравнивать «пюре или запеченная картошка», то с небольшим преимуществом предпочтение нужно отдать варианту с духовкой.

При термической обработке с минимальным количеством жиров в картофеле сохраняется ударная доза витамина C, калия, натрия и цинка, что способствует укреплению сосудов сердца и снижению уровня холестерина в крови.

Национальные исследования в области здравоохранения и питания в США показали, что для нормализации давления достаточно получать дневную дозу калия, содержащуюся в 2 средних корнеплодах.

А всем известный доктор Комаровский считает лучшим вариантом лечения воспалений и борьбы с запорами пюре. По его словам, толченая картошка на молоке, без сливочного масла, вкусна и полезна даже в остывшем виде.

«Если картошку сварить и потом остудить, крахмал в ней приобретает самую полезную форму. Он лечит кишечник и снижает риск дегенеративных болезней нервной системы», — подчеркнул Комаровский.

Единственное, в чем сходятся врачи, картошку нельзя жарить на масле и есть более четырех раз в неделю.

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