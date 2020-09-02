В украинской армии COVID-19 болеют 607 человек

02.09.2020 12:34

Укринформ

По состоянию на утро 2 сентября в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеют 607 человек. За последние сутки выявлены 32 новых случая.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 2 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют — 607 человек.

Всего за время пандемии выздоровели — 1159 человек, летальных исходов — 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 565 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 133 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" — 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона — 2 военнослужащих, Ривенский военный госпиталь — 1 военнослужащий, Маньковская ЦРБ — 1 работник ВС Украины и Заставненская ЦРБ — 1 работник ВС Украины).

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 25 человек (Киевская область — 9 военнослужащих, Львовская область — 7 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ривненская область — 2 работника ВСУ, Одесская область — 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Закарпатская область — 1 военнослужащий, Харьковская область — 1 военнослужащий, Винницкая и Тернопольская область — по 1 работнику ВСУ).

По информации пресс-службы, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщал Укринформ, в целом на 1 сентября в Вооруженных силах Украины COVID-19 болело 647 человек. За время пандемии выздоровели 1087 человек, летальных исходов зарегистрировано 6.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru