ВСК Рады призывает вернуть рассмотрение дела Стерненко в Киев

02.09.2020 11:53

Укринформ

Члены Временной следственной комиссии Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов призывают Верховный суд и Офис генерального прокурора вернуть рассмотрение дела активиста Сергея Стерненко в Киев.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в открытом заявлении ВСК, которое озвучила с трибуны ВР заместитель председателя комиссии, народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская.

"Попытки нападений на Сергея Стерненко продолжают осуществляться даже под зданием суда. Фактически своими действиями Верховный суд и Офис генерального прокурора подвергают Сергея Стерненко опасности и способствуют предвзятому рассмотрению дела судьями, на которых, вероятно, влияют возможные заказчики нападений. Призываем Верховный суд и Офис генерального прокурора прекратить произвол по делу Стерненко и вернуть рассмотрение дела в Киев", — отметила Бобровская.

Как она акцентировала, члены ВСК Верховной Рады заявляют, что "прокурорский и судебный произвол по делам относительно нападений на Сергея Стерненко достиг исторического максимума".

"Считаем, что Офис генерального прокурора и Верховный суд сознательно или несознательно способствуют дальнейшей политизации этого дела, создавая благоприятные условия для реализации политического заказа. Перенос Верховным судом рассмотрения дела о нападении на Стерненко в Одессу из Киева выгоден заказчикам нападений на него, к которым, вероятно, могут быть причастны должностные лица одесской местной власти", — заявила депутат.

Бобровская напомнила, что на прошлой неделе Верховный суд отказал Стерненко в рассмотрении дел о нападении на него по существу в Киеве, аргументировав это тем, что одна из сторон, жена погибшего нападавшего Кузнецова, проживает в Одессе. 31 августа во время первого подготовительного заседания в Одессе на Стерненко было совершено еще одно нападение.

Члены парламентской ВСК считают, что возможность совершения еще одного нападения, вероятно, заказчиками нападений на Стерненко является прямым следствием переноса судебного разбирательства из Киева в Одессу. "Представители прокуратуры во время заседания потребовали изменения меры пресечения Стерненко на содержание под стражей. По мнению представителей прокуратуры, основанием для замены меры пресечения является отсутствие авторитетных поручителей и гарантий посещения им судебных заседаний. В то же время готовность взять Стерненко на поруки выразили порядка 10 народных депутатов, уважаемые общественные деятели. И вчера присутствовал на суде в Одессе наш коллега Роман Лозинский", — отметила Бобровская.

Читайте также: Адвокаты Стерненко заявили о попытке четвертого нападения на активиста

Как сообщал Укринформ, Сергей Стерненко заявил о попытке нападения на него перед началом подготовительного заседания в Приморском районном суде Одессы 31 августа.

Стерненко объявили подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Речь идет о событиях, произошедших 24 мая 2018 года, когда двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Обиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

6 июня 2020 года Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он находится под ночным домашним арестом.

По материалам: ukrinform.ru