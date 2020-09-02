Украинцы смогут получать больше админуслуг в ЦПАУ

02.09.2020 20:50

Укринформ

Кабинет министров расширил перечень административных услуг, которые граждане Украины могут получить через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Телеграме.

Постановлением правительства установлена ​​процедура взятия на социальный квартирный учет внутренне перемещенных лиц и предоставления им жилых помещений из фонда жилья социального назначения. Заявление о постановке гражданина на учет можно подать в орган местного самоуправления исключительно через ЦПАУ, если такой образован органом местного самоуправления, или через ЦПАУ РГА.

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Граждане при подаче заявления о постановке на учет больше не должны предъявлять исключительно справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП). Отныне подтверждением РНУКНП являются также данные, внесенные в паспорт гражданина Украины или свидетельства о рождении.

Также ЦПАУ будут предоставлять услуги по выплате денежной помощи или компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации и обследования жилья, поврежденного/разрушенного в результате чрезвычайной ситуации военного характера.

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Как сообщалось по состоянию на 31 августа 2020 года по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, в Украине было учтено 1 454 275 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

По материалам: ukrinform.ru