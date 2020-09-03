Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 3 сентября

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине за стуки снова более 2400 случаев коронавируса и очередной антирекорд по летальным исходам. Число зараженных в мире выросло к 26,1 миллиону.

Врач и пациент
Врач и пациент. Фото — delo.ua

Об этом пишет НБН.

Согласно последним данным от СНБО в Украине за вчерашний день было подтверждено ещё 2 430 случаев COVID-19. Теперь общее число зараженных в стране становит 128 228, из которых:

  1. умерли — 2 710 (+ 54 за день)
  2. вылечились — 59 676 (+ 859 за день)
  3. продолжают лечение — 65 842

За сутки от коронавируса скончались 54 людей — это новый антирекорд для Украины. Больше всего смертей за день зафиксировано во Львовской области — 11. В Ивано-Франковской, Харьковской, Хмельницкой областях скончались по 5 людей, а 4 смерти зафиксированы в Киеве.

В регионах и столице насчитывается такое количество заболевших:

  • Львовская область — 15 116 (+ 209)
  • г. Киев — 14 158 (+ 280)
  • Черновицкая область — 10 624 (+ 137)
  • Харьковская область — 9 941 (+ 301)
  • Ивано-Франковская область — 9 685 (+ 163)
  • Ровенская область — 9 476 (+ 80)
  • Одесская область — 7 813 (+ 116)
  • Закарпатская область — 7 788 (+ 91)
  • Тернопольская область — 6 637 (+ 242)
  • Киевская область — 5 931 (+ 89)
  • Волынская область — 5 662 (+ 73)
  • Винницкая область — 4 194 (+ 85)
  • Житомирская область — 3 471 (+ 29)
  • Хмельницкая область — 2 740 (+ 110)
  • Днепропетровская область — 2 518 (+ 64)
  • Черниговская область — 1 050 (+ 60)
  • Запорожская область — 1 708 (+ 51)
  • Черкасская область — 1 670 (+ 28)
  • Сумская область — 1 629 (+ 58)
  • Донецкая область — 1 549 (+ 44)
  • Николаевская область— 1 372 (+ 52)
  • Полтавская область — 855 (+ 23)
  • Кировоградская область — 833 (+ 7)
  • Херсонская область — 435 (+ 11)
  • Луганская область — 373 (+ 27)

Самый высокий суточный прирост выявлен в Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Хмельницкой областях, и в Киеве.

Число зараженных вирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 26 184 292 (+ 277 918 за день). Из них:

  1. умерли — 867 371 (+ 6 085 за день)
  2. вылечились — 18 447 954 (+ 249 573 за день)
  3. продолжают лечение — 6 868 967

Больше всего заболевших зафиксировано в:

 

  • США — 6 290 737
  • Бразилия — 4 001 422
  • Индия — 3 853 406
  • Россия — 1 005 000
  • Перу — 663 437
  • Колумбия — 633 339
  • ЮАР — 630 595
  • Мексика — 610 957
  • Испания — 479 554
  • Аргентина — 439 172
  • Чили — 414 739
  • Иран — 378 752
  • Великобритания — 338 676
  • Франция — 331 060
  • Бангладеш — 317 528
  • Саудовская Аравия — 317 486
  • Пакистан — 297 014
  • Турция — 273 301
  • Италия — 271 515
  • Германия — 247 391
  • Ирак — 242 284
  • Филиппины — 226 440
  • Индонезия — 180 646
  • Канада — 131 941
  • Украина — 128 228
  • Израиль — 122 539
  • Катар — 119 206
  • Боливия — 117 928
  • Эквадор — 115 457
  • Казахстан — 106 032

Напомним, ранее мы писали, что в Украине изменят правила тестирования на коронавирус.


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