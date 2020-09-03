Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 3 сентября

В Украине за стуки снова более 2400 случаев коронавируса и очередной антирекорд по летальным исходам. Число зараженных в мире выросло к 26,1 миллиону.

Об этом пишет НБН.

Согласно последним данным от СНБО в Украине за вчерашний день было подтверждено ещё 2 430 случаев COVID-19. Теперь общее число зараженных в стране становит 128 228, из которых:

умерли — 2 710 (+ 54 за день) вылечились — 59 676 (+ 859 за день) продолжают лечение — 65 842

За сутки от коронавируса скончались 54 людей — это новый антирекорд для Украины. Больше всего смертей за день зафиксировано во Львовской области — 11. В Ивано-Франковской, Харьковской, Хмельницкой областях скончались по 5 людей, а 4 смерти зафиксированы в Киеве.

В регионах и столице насчитывается такое количество заболевших:

Львовская область — 15 116 (+ 209)

г. Киев — 14 158 (+ 280)

Черновицкая область — 10 624 (+ 137)

Харьковская область — 9 941 (+ 301)

Ивано-Франковская область — 9 685 (+ 163)

Ровенская область — 9 476 (+ 80)

Одесская область — 7 813 (+ 116)

Закарпатская область — 7 788 (+ 91)

Тернопольская область — 6 637 (+ 242)

Киевская область — 5 931 (+ 89)

Волынская область — 5 662 (+ 73)

Винницкая область — 4 194 (+ 85)

Житомирская область — 3 471 (+ 29)

Хмельницкая область — 2 740 (+ 110)

Днепропетровская область — 2 518 (+ 64)

Черниговская область — 1 050 (+ 60)

Запорожская область — 1 708 (+ 51)

Черкасская область — 1 670 (+ 28)

Сумская область — 1 629 (+ 58)

Донецкая область — 1 549 (+ 44)

Николаевская область— 1 372 (+ 52)

Полтавская область — 855 (+ 23)

Кировоградская область — 833 (+ 7)

Херсонская область — 435 (+ 11)

Луганская область — 373 (+ 27)

Самый высокий суточный прирост выявлен в Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Хмельницкой областях, и в Киеве.

Число зараженных вирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 26 184 292 (+ 277 918 за день). Из них:

умерли — 867 371 (+ 6 085 за день) вылечились — 18 447 954 (+ 249 573 за день) продолжают лечение — 6 868 967

Больше всего заболевших зафиксировано в:

США — 6 290 737

Бразилия — 4 001 422

Индия — 3 853 406

Россия — 1 005 000

Перу — 663 437

Колумбия — 633 339

ЮАР — 630 595

Мексика — 610 957

Испания — 479 554

Аргентина — 439 172

Чили — 414 739

Иран — 378 752

Великобритания — 338 676

Франция — 331 060

Бангладеш — 317 528

Саудовская Аравия — 317 486

Пакистан — 297 014

Турция — 273 301

Италия — 271 515

Германия — 247 391

Ирак — 242 284

Филиппины — 226 440

Индонезия — 180 646

Канада — 131 941

Украина — 128 228

Израиль — 122 539

Катар — 119 206

Боливия — 117 928

Эквадор — 115 457

Казахстан — 106 032

Напомним, ранее мы писали, что в Украине изменят правила тестирования на коронавирус.