Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 3 сентября

В Украине за стуки снова более 2400 случаев коронавируса и очередной антирекорд по летальным исходам. Число зараженных в мире выросло к 26,1 миллиону.
Об этом пишет НБН.
Согласно последним данным от СНБО в Украине за вчерашний день было подтверждено ещё 2 430 случаев COVID-19. Теперь общее число зараженных в стране становит 128 228, из которых:
- умерли — 2 710 (+ 54 за день)
- вылечились — 59 676 (+ 859 за день)
- продолжают лечение — 65 842
За сутки от коронавируса скончались 54 людей — это новый антирекорд для Украины. Больше всего смертей за день зафиксировано во Львовской области — 11. В Ивано-Франковской, Харьковской, Хмельницкой областях скончались по 5 людей, а 4 смерти зафиксированы в Киеве.
В регионах и столице насчитывается такое количество заболевших:
- Львовская область — 15 116 (+ 209)
- г. Киев — 14 158 (+ 280)
- Черновицкая область — 10 624 (+ 137)
- Харьковская область — 9 941 (+ 301)
- Ивано-Франковская область — 9 685 (+ 163)
- Ровенская область — 9 476 (+ 80)
- Одесская область — 7 813 (+ 116)
- Закарпатская область — 7 788 (+ 91)
- Тернопольская область — 6 637 (+ 242)
- Киевская область — 5 931 (+ 89)
- Волынская область — 5 662 (+ 73)
- Винницкая область — 4 194 (+ 85)
- Житомирская область — 3 471 (+ 29)
- Хмельницкая область — 2 740 (+ 110)
- Днепропетровская область — 2 518 (+ 64)
- Черниговская область — 1 050 (+ 60)
- Запорожская область — 1 708 (+ 51)
- Черкасская область — 1 670 (+ 28)
- Сумская область — 1 629 (+ 58)
- Донецкая область — 1 549 (+ 44)
- Николаевская область— 1 372 (+ 52)
- Полтавская область — 855 (+ 23)
- Кировоградская область — 833 (+ 7)
- Херсонская область — 435 (+ 11)
- Луганская область — 373 (+ 27)
Самый высокий суточный прирост выявлен в Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Хмельницкой областях, и в Киеве.
Число зараженных вирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 26 184 292 (+ 277 918 за день). Из них:
- умерли — 867 371 (+ 6 085 за день)
- вылечились — 18 447 954 (+ 249 573 за день)
- продолжают лечение — 6 868 967
Больше всего заболевших зафиксировано в:
- США — 6 290 737
- Бразилия — 4 001 422
- Индия — 3 853 406
- Россия — 1 005 000
- Перу — 663 437
- Колумбия — 633 339
- ЮАР — 630 595
- Мексика — 610 957
- Испания — 479 554
- Аргентина — 439 172
- Чили — 414 739
- Иран — 378 752
- Великобритания — 338 676
- Франция — 331 060
- Бангладеш — 317 528
- Саудовская Аравия — 317 486
- Пакистан — 297 014
- Турция — 273 301
- Италия — 271 515
- Германия — 247 391
- Ирак — 242 284
- Филиппины — 226 440
- Индонезия — 180 646
- Канада — 131 941
- Украина — 128 228
- Израиль — 122 539
- Катар — 119 206
- Боливия — 117 928
- Эквадор — 115 457
- Казахстан — 106 032
Напомним, ранее мы писали, что в Украине изменят правила тестирования на коронавирус.