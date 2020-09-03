Не только старики: врач рассказал, у кого коронавирус может протекать в тяжелой форме

Принято считать, что вирус COVID-19 более опасен для пожилых людей. Но медики уверяют, что серьезно заболеть могут и люди молодого возраста.

Об этом пишет НБН ссылаясь на ТСН.

Как рассказал врач Киевской городской клинической больницы No4 Евгений Дубровский, в первую очередь то, как протекает болезнь, зависит не от возраста, а от состояния иммунитета заболевшего:

«Нельзя на 100% быть уверенным в том, что если вы молодой — то опасаться нечего. Группа риска зависит не от возраста».

А зависит всё от того, отметил медик, насколько крепкий у человека иммунитет:

«Наличие в организме факторов, которые ослабляют иммунитет — вот что влияет на течение болезни. А ослабить иммунитет могут не только болезни, но и стресс, недомогания, плохое питание и плохой отдых».

Дубровский добавил, что есть много молодых пациентов, которые переносят коронавирус в тяжелой форме.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.