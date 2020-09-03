Украина уже месяц ждет данных о пленных, которых удерживают в ОРДЛО

03.09.2020 02:25

Укринформ

Украина уже более месяца ждет информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, удерживаемых на временно оккупированных территориях.

Об этом, как сообщает сайт Президента, речь шла на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции 2 сентября, передает Укринформ.

В частности, подчеркивалось, что в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию об удерживаемых лицах, которых запрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения.

Координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости увязки процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами. Он призвал всех участников завершить процесс обмена списками на взаимное освобождение удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

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Денис Казанский, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, учитывая тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении.

В рамках группы по политическим вопросам стороны обсудили возможности разблокирования процесса переговоров. Представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины № 795 от 15 июля 2020 года.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ждет ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом. Однако, российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение.

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Также Кравчук призвал участников консультаций не привязывать реализацию достигнутых на предыдущем заседании ТКГ договоренностей относительно участков разминирования и участков разведения сил и средств к рассмотрению Верховной Радой его обращения о соответствии постановления о назначении местных выборов положениям Минских договоренностей и напомнил, что рассмотрение этого вопроса украинским парламентом предусматривает ряд процедур, выполнение которых требует времени.

Украинская делегация не восприняла попытки российской делегации давать оценку деятельности Верховной Рады, правительства и Президента Украины.

"ТКГ не правомочна оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ", — подчеркнул Кравчук.

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В составе украинской делегации в сегодняшнем заседании также участвовали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые сейчас являются внутренне перемещенными лицами.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

По материалам: ukrinform.ru