Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в этот день погода в Украине будет разной, с дождями и снегом на западе страны, с ночными заморозками до -4…-6 градусов на востоке и в центре страны и с солнцем и теплом на юге.

«Атмосфера захочет немного утешить нас более теплой погодой. Однако юго- восточный ветер может 10 декабря достигать штормовых значений до 15 – 22 метров в секунду. На западе и востоке Украины ветер будет более сдержанным, хотя также порывистым», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

В большинстве западных областей прогнозируют снег и мокрый снег с дождем, на дорогах будет скользко.

В других регионах Украины погода будет солнечной. Там средняя температура воздуха составит +6…+9 градусов. Теплее всего будет на юге страны – +11…+14 градусов. Однако ночью и утром 10 декабря в большинстве областей страны туман, видимость составит всего 200 – 500 метров.

Погода в столице

В Киеве и области 10 декабря также будет пасмурно и сыро, но серьезные осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью будет в пределах +2…+4 градусов, днем — +6…+8 градусов.

Карта погоды на 10 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 9 декабря.