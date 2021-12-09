Информацию передает «НБН», ссылаясь на Fakty.ua.

Как сообщил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который присутствовал на суде, этим решением была поставлена жирная точка в деле в деле нашего соотечественника.

«Третья инстанция завершила дело. Маркив справедливо оправдан. К Украине нет претензий», — заявил экс-глава МВД.

Как известно, Виталий Маркив был арестован в Италии еще летом 2017 года. Он обвинялся в причастности к гибели на Донбассе в 2014 году итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова, а также в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона.

В июле 2019 года Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы, хотя прокуроры просили 17 лет, а адвокат настаивал на оправдании нацгвардейца.

В ноябре 2019 суд Милана рассмотрел апелляцию Маркива. Бойца полностью оправдали, и он вернулся домой.

«Маркив свободен! Огромная победа Украины», — написал тогда в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Однако недовольные этим решением представители семьи Рокелли подали кассационную жалобу, которую суд третьей инстанции не удовлетворил.

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