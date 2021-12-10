Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал PavlovskyNews, общественный деятель и журналист Антон Гура объяснил уполномоченной по правам человека свою позицию по антиконституционности закона 4142, которым людей отстраняют с работы из-за отсутствия прививки. По его словам, при подготовке документа глава МОЗ Виктор Ляшко осуществил подлог, а президента Зеленского ввели в заблуждение.

Гура просит Людмилу Денисову выступить третьей стороной в судебном иске по делу против министра здравоохранения.

В свою очередь обмудсмен приняла документы от Гуры и призвала граждан Украины обращаться к ней по всем случаям нарушения их прав. Она также привела в примеры действия мэра Ивана-Франковска Марцинкива, который распорядился увольнять невакцинированных сотрудников горсовета, однако Денисовой удалось добиться отмены такой инициативы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что доктор Комаровский рассказал, можно ли вакцинироваться людям с аллергией на медицинские препараты.