Об этом сообщает «НБН», ссылаясь страницу журналиста в социальной сети Facebook.
Журналист Айдер Муждабаев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову насчет «ковидной тысячи». Журналист просит власть «предусмотреть законодательную и техническую возможность» перевести эти деньги через приложение «Действие» на нужды украинской армии.
Журналист уверен, что много граждан Украины с удовольствием предпочтут потратить «тысячу Зеленского» на нужды ВСУ, а не на спортзалы или кинотеатры. Тем более, учитывая угрозу нового витка российской агрессии.
«Это не троллинг, я не занимаюсь таким, а реальная идея в поддержку ВСУ. Сделайте это, будьте добры», — пишет журналист.
Идею журналиста с восторгом восприняли пользователи соцсети – они считают, что ее стоить реализовать.
«Прекрасная идея. Ходить в кино и театры можно и за свои деньги».
«Поддерживаю».
Некоторые пользователи в ответ предлагают оформить соответствующую петицию на сайте главы государства.
«Может быть, стоит оформить соответствующую петицию?», — предлагают пользователи.
«Полностью поддерживаю».
«Идея супер».
Как известно, «тысячу Зеленского» могут получить только полностью вакцинированные украинцы. Деньги можно потратить только на определенные сферы и лишь в течение 4-х месяцев.
Ранее мы сообщали, что в Минцифры назвали главное условие для получения «ковидной тысячи».
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