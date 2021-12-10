Об этом сообщает «НБН», ссылаясь страницу журналиста в социальной сети Facebook.

Журналист Айдер Муждабаев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову насчет «ковидной тысячи». Журналист просит власть «предусмотреть законодательную и техническую возможность» перевести эти деньги через приложение «Действие» на нужды украинской армии.

Журналист уверен, что много граждан Украины с удовольствием предпочтут потратить «тысячу Зеленского» на нужды ВСУ, а не на спортзалы или кинотеатры. Тем более, учитывая угрозу нового витка российской агрессии.

«Это не троллинг, я не занимаюсь таким, а реальная идея в поддержку ВСУ. Сделайте это, будьте добры», — пишет журналист.

Идею журналиста с восторгом восприняли пользователи соцсети – они считают, что ее стоить реализовать.

«Прекрасная идея. Ходить в кино и театры можно и за свои деньги». «Поддерживаю».

Некоторые пользователи в ответ предлагают оформить соответствующую петицию на сайте главы государства.

«Может быть, стоит оформить соответствующую петицию?», — предлагают пользователи. «Полностью поддерживаю». «Идея супер».

Как известно, «тысячу Зеленского» могут получить только полностью вакцинированные украинцы. Деньги можно потратить только на определенные сферы и лишь в течение 4-х месяцев.

Ранее мы сообщали, что в Минцифры назвали главное условие для получения «ковидной тысячи».