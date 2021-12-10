Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического исследования от группы «Рейтинг».

Социологи выяснили, какие страны, по мнению украинцев, являются настоящими союзниками для нашего государства.

67% опрошенных считают, что главным союзником Украины является соседняя Польша. Из них 30% уверены, что Польша однозначно наш союзник, еще 37% заявили, что скорее союзная для Украины, чем нет.

В списке главных союзников Украины, по мнению граждан нашей страны, также и США (61%), Канада (61%), Литва (59%), Великобритания (56%), Турция (52%).

При этом социологи отмечают, что за последнее время у последних двух стран улучшилась динамика «союзного государства». Объясняется этой той помощью и поддержкой, которую Великобритания и Турция оказывают Украине в борьбе с российской агрессией.

Примечательно, что украинцы весьма сдержанно относятся к странам-посредникам в «нормандской четверке» — Франции и Германии. Францию считают союзным государством 51% опрошенных и точно столько же респондентов называют Германию союзником Украины.

Опрос был проведен с 6 по 8 декабря. Участие в нем приняли 2,5 тыс. респондентов. Все они старше 18 лет.

Ранее мы писали, что стало известно, сколько украинцев считают РФ врагом.