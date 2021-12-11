Как информирует «НБН», сегодня вечером, 11 декабря, пресс-центр штаба ООС обнародовал свежую сводку по ситуации на Донбассе.

В сообщении отмечается, что с начала сегодняшних суток члены незаконных вооруженных формирований три раза нарушали «тишину». Обстрелы со стороны российско-оккупационных сил были зафиксированы в направлении Песчаного (Луганская область), Каменки (Донецкая область) и Катериновки (Луганская область).

При обстрелах вражеские войска применяли стрелковое оружие, гранатометы разных систем, пулеметы крупного калибра.

К сожалению, не обошлось без последствий в результате вражеских атак. Украина понесла санитарные потери – один из бойцов ООС получил ранение. Ему своевременно была оказана необходимая медицинская помощь. Позже украинского защитника эвакуировали в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние здоровья раненного как удовлетворительное.

В штабе отметили, что для того, чтобы враг прекратил свои обстрелы, Вооруженные силы Украины были вынуждены открывать огонь в ответ.

«Бойцы ООС продолжают контролировать ситуацию на Донбассе и выполняют успешно задачи по отпору и сдерживанию агрессии НВФ и России», — подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, ранее мы писали о том, что в НАТО и Франции сделали предупреждение Путину из-за Украины.