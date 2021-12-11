Как информирует «НБН», об этом и многом другом, что касается замминистра, рассказала на своей странице в социальной сети «Фейсбук» журналистка Зоя Казанжи.

Казанжи акцентировала свое внимание на том, что чиновник общался с патрульными полицейскими на русском языке. Она написала:

«И вся эта неприятная ситуация возникла по той причине, что патрульные полицейские всего лишь должностным образом выполняли свою непосредственную работу – они остановили транспортное средство замминистра и спросили документы для проверки. Таким образом, якобы сняли корону с «небожителя».

Также журналистка добавила, что заместитель министра МВД отвечает за борьбу с незаконным распространением наркотических веществ.

«На официальном сайте МВД мне удалось найти справку, где говорится, что Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года на территории Грузии. В 2019-м он окончил Львовский университете бизнеса и права. Учился по специальности «Учет и налогообложение». В 2020-м году он закончил это же высшее учебное заведение по специальности «Право. Экспресс-учение».

Но что интересно, как отметила в своем посте журналистка… Оказывается, на территорию Украины нынешний заместитель министра МВД приехал в 2010-м году.

«Ранее до этого, начиная с 1995-го он жил, а также работал на территории Российской Федерации», — подчеркнула Зоя Казанжи.

При этом она опубликовала в своем посте фотографию, на которой изображен Гогилашвили, а рядом с ним сидит российский боксер Николай Валуев. Она пишет, что замминистра в то время работал помощником российского спортсмена.

Кроме того, журналистка добавила, что супруга Гогилашвили – Мария Левченко сейчас работает помощницей у Владимира Зеленского.

«Это яркая иллюстрация того, что абсолютно никакого кумовства и друзей у власти нет, одни только профессионалы», — заключила журналистка.

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