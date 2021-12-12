Как информирует «НБН», об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Согласно данным пограничников, КПВВ «Станица Луганская» (Луганская область), по состоянию на сегодняшний день остается единственным из семи действующих пропускных пунктов, через который каждый день открыто движение со стороны оккупационных сил. Касательно всех других контрольных пунктов въезда-выезда, то там ситуация гораздо хуже по причине блокировки членами незаконных вооруженных формирований передвижения людей.

Отмечается, что каждый день все КПВВ открыты для передвижения граждан с 08 часов утра и до 16 вечера. Но оккупационные силы оставляют в полной мере заблокированными дорожные коридоры через такие пункты пропуска, как «Золотое», «Счастье» (Луганская область). В Донецкой области аналогичная ситуация наблюдается на КПВВ «Гнутово», «Марьинка», а также «Майорск». Еще один пункт пропуска в этом регионе, «Новотроицкое», разблокировали движение в понедельник и пятницу.

Известно, что через «Станицу Луганскую» на десять процентов уменьшился пассажиропоток за прошлую неделю. Начиная с минувшей субботы, через этот КПВВ на территорию ОРЛО прошли 5657 человек, а на подконтрольную Кабмину землю Украины – 5501 гражданин.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Донецке заявили, что при Зеленском мира на Донбассе не будет.