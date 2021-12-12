Самую высокую рождественскую елку в мире установили в американском штате Оклахома. Праздничное дерево высотой в 140 футов (около 42 метров) радовало жителей и туристов, пока не произошел неприятный инцидент.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на издание Southern Living.

В результате мощного ветра рождественская елка осталась без верхушки: сильный поток воздуха отломал верхнюю часть дерева длиной в 27 футов (около 8 метров).

Издание пишет, что в украшении праздничного дерева использовали 20 тысяч разноцветных светодиодных фонарей и 10 тысяч орнаментов.

Инженеры и те, кто устанавливал ель, оценив ущерб, заверили, что красавица продолжит сиять до конца курортного сезона.

Напомним, в Украине главную елку страны установят в центре Киева. Зажигать рождественское дерево будут традиционно в День Святого Николая – 19 декабря. Для украшения елки используют 25 тысяч украшений золотого и красного цвета.

Ранее астрологи дали рекомендации по поводу украшения праздничных деревьев к 2022 году, предупредив, что нужно отказаться от красных, желтых игрушек и яркой мишуры, чтобы не разозлить Синего Тигра.