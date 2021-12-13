Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», передает «НБН».

Проблемы с водопроводной водой на временно оккупированных территориях Донецкой области набирают новых оборотов. Ранее жители ОРДО жаловались на странный запах и подозрительный вкус воды из крана. В соцсетях местные жители сообщали, что запах воды напоминает корвалол, а некоторые писали, что вода воняет фекалиями.

Стало известно, что подозрительная на запах и вкус вода попала в продукты питания. В социальных сетях местные жители начали жаловаться на качество молока. Местные производители молочной продукции, видимо, разбавляют сухое молоко обычной водой из-под крана.

Помимо того, что молоко имеет странный запах и вкус, пользователи соцсетей пишут, что оно еще и меняет цвет, если оставить его на несколько часов в кружке. Молоко из пакета рекомендуют кипятить или еще лучше – вообще не употреблять.

К слову, ранее в соцсетях появились сообщения о проблемах с водой на оккупированных территориях Донецкой области. При этом оккупационные «власти» проблему не комментируют и не сообщают, если ли опасность для здоровья местных жителей.

Ранее мы писали, что в Донецке упала цена на важные продукты.