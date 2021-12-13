Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Диалог. UA».

В эфире российского пропагандистского телешоу «60 минут», ведущей, которого является пропагандистка Ольга Скабеева, решили подыскать замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Один из частых гостей этой программы, главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал весьма неожиданную фамилию. Эксперт на полном серьезе заявил, что у главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина есть шанс попытаться избраться на пост президента Украины.

Коротченко назвал ставленника Кремля в ОРДО «украинским политиком». При этом он решил не упоминать тот факт, что у Пушилина есть российское гражданство, а недавно он еще и пополнил ряды пропутинской партии «Единая Россия».

«Я уверен, что через 2 года он сможет стать победителем на выборах», — сказал Коротченко.

Стоить отметить, что Пушилин, как террорист и военный преступник объявлен в розыск СБУ. Его подозревают в совершении действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвате государственной власти.

Он также внесен в базу «Миротворец».

Ранее мы сообщали, что Скабеева обрадовалась проблемам журналиста Цимбалюка в РФ.