Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», так называемые «власти» самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» якобы приняли решение относительно повышения на двадцать пять процентов окладов для работников отдельных отраслей бюджетной сферы.

Так называемый «социальный министр» Толстыкина Лариса заявила, что на повышение окладов могут рассчитывать около 142 тысяч жителей ОРДО. Это коснется тех людей, которые работают в сферах культуры, социальной сферы, здравоохранения, спорта и образования и некоторых других.

Местные жители не замедлили с комментариями к такой новости. В частности, они пишут в пабликах следующее:

«А цены-то выше московских, причем в два раза!»;

«Вот и здравствуй повышение коммунальных услуг! А тем, кто получают пенсии, вы не хотите повысить их до такого уровня, как в Москве?».

Напомним, ранее мы уже писали о проблемах в водой в ОРДО.