Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

Однако это не так просто, если не имеешь родственников в России. Вместе с тем, появились лазейки для оформления «липовой» регистрации в РФ за деньги. И люди идут на нарушение законов ради получения такой «регистрации» и права на то, что, по словам Путина, полагается всем гражданам Российской Федерации.

Издание «Донбасский кейс» в качестве примера привел реальную историю, которая произошла с женщиной в Ростовской области.

Послушавшись совета, она с помощью посредника оформила такую «прописку» в одном из сел Ростовской области, а когда обратилась за выплатами, узнала, что ее регистрация аннулирована. Потом она узнала, что такая же судьба постигла еще около 50 так называемых «российских граждан», которые заплатили деньги за «липовую» регистрацию в РФ.

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