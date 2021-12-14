Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.



По информации журналистов, в 2021 году ёлку на Софийской площади зажгут днем ранее традиционной даты, то есть — 18 декабря.



Информацию о новой дате официального открытия ёлки сообщили сами создатели новогоднего городка в украинской столице. Они отметили, что торжественное зажжение главного символа зимних праздников пройдет именно 18 декабря в 17 часов:



«Мы не в курсе, что стало причиной, чтобы перенести дату. Теперь мы делаем всё, чтобы успеть украсить площадь до 18 декабря. Именно в этот день будем зажигать ёлку и открывать новогодний городок на Софийской площади».



Как мы писали ранее, в этом году главную ёлку Киева и всей Украины украсят игрушками золотого и красного цвета. Главная тематика праздника — Рождество. На площади будут размещены вертеп и панно из 38 героями рождественской истории.

Напомним, ранее мы писали, что главную ёлку Украины зажгли в тестовом режиме.