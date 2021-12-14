Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в этот день погода в Украине будет облачной и влажной. На части территории страны будет либо снежить, либо идти мелкий дождь. В среднем температура воздуха будет находиться в пределах -2…+2 градуса.

«Снег будет выпадать снова в Карпатах и кое-где в окологорных областях. Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на юге Украины и в восточных областях, кроме Запорожья, местами в центральных областях, вероятно, дотянет до Харьковщины», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Западные области наконец прекратит засыпать снегом, но погода в целом будет пасмурной и серой. Столбики термометров покажут 0…+2 градуса.

На востоке Украины будет несколько теплее – +2…+4 градуса. Там прогнозируют мокрый снег. На Запорожье будет ветрено, до 7 -12 метров в секунду.

На севере температура опустится до -1…+ 1 градуса днем. Ночью ситуация будет идентичной. В течение всего дня погода будет пасмурной, но без осадков.

На юге солнце также редко будет появляться из-за облаков. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь. Столбики термометров покажут +2…+4 градуса. В Крыму — +5…+7ºС.

Погода в столице

В Киеве и области 15 декабря будет пасмурно, но серьезных осадков не прогнозируют. Температура воздуха и ночью, и днем будет находиться в пределах 0…+2 градусов.

Карта погоды на 15 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 14 декабря 2021 года.