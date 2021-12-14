Как информирует «НБН», информация о проведенной встрече появилась на официальной странице Залужного в социальной сети Facebook. Там отмечается, что переговоры проходили на фоне угрозы со стороны Российской Федерации.

Так, известно, что четырнадцатого декабря глава оборонного ведомства украинского государства Валерий Залужный встретился с представителями Евросоюза и НАТО. Кроме того, во встрече принимали участие члены Киевской ассоциации военных атташе.

Во время переговоров поднимался вопрос весьма напряженной обстановки, которая сейчас наблюдается вокруг нашей страны.

Цитата из сообщения министра:

«Та военная активность, которая сегодня исходит от Кремля, несет угрозу не только для Украины. Это непосредственная угроза и для европейских государств».

Кроме того, украинский военачальник добавил, что Россия преследует конечную цель, которая заключается в подрыве безопасности Европы и стран НАТО. По словам Залужного, агрессора можно остановить только при одном условии – если будет консолидированная позиция Запада.

Генерал добавил:

«Мы смогли остановить агрессора. Несмотря на все большие потери, которые понесла наша страна. Мы сохранили государственность. Нам удается продолжать развитие».

Напоследок руководитель Министерства обороны Украины высказал слова благодарности странам НАТО и Евросоюза за постоянную поддержку Киева.

Screenshot — facebook.com/CinCAFU/

Напомним, ранее мы уже писали, что Владимир Зеленский предрек Европе в случае запуска российского газового проекта СП-2.