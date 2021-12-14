Как информирует «НБН», информация о проведенной встрече появилась на официальной странице Залужного в социальной сети Facebook. Там отмечается, что переговоры проходили на фоне угрозы со стороны Российской Федерации.
Так, известно, что четырнадцатого декабря глава оборонного ведомства украинского государства Валерий Залужный встретился с представителями Евросоюза и НАТО. Кроме того, во встрече принимали участие члены Киевской ассоциации военных атташе.
Во время переговоров поднимался вопрос весьма напряженной обстановки, которая сейчас наблюдается вокруг нашей страны.
Цитата из сообщения министра:
«Та военная активность, которая сегодня исходит от Кремля, несет угрозу не только для Украины. Это непосредственная угроза и для европейских государств».
Кроме того, украинский военачальник добавил, что Россия преследует конечную цель, которая заключается в подрыве безопасности Европы и стран НАТО. По словам Залужного, агрессора можно остановить только при одном условии – если будет консолидированная позиция Запада.
Генерал добавил:
«Мы смогли остановить агрессора. Несмотря на все большие потери, которые понесла наша страна. Мы сохранили государственность. Нам удается продолжать развитие».
Напоследок руководитель Министерства обороны Украины высказал слова благодарности странам НАТО и Евросоюза за постоянную поддержку Киева.
Напомним, ранее мы уже писали, что Владимир Зеленский предрек Европе в случае запуска российского газового проекта СП-2.
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