Об этом сообщает «НБН».
Фотокорреспондент издания «Телеграф» Ян Доброносов опубликовал в социальной сети Facebook совместное фото лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и народного депутата, бизнесмена Вадима Новинского. Политики о чем-то говорили в кулуарах парламента.
«Тандем», — подписал снимки фотограф.
На сегодняшнее заседание парламента Тимошенко пришла в стильном образе total white. Свой образ народная избранница дополнила прической низким хвостом, легким дневным макияжем и стильными аксессуарами.
Пользователи соцсетей пишут, что оба политика очень хорошо выглядят.
«Красиво и привлекательно выглядят», — пишут пользователи.
Ранее мы писали, что Тимошенко с трибуны Рады сказала, во что превратился парламент.
Обсуждение