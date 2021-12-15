Об этом сообщает «НБН».

Фотокорреспондент издания «Телеграф» Ян Доброносов опубликовал в социальной сети Facebook совместное фото лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и народного депутата, бизнесмена Вадима Новинского. Политики о чем-то говорили в кулуарах парламента.

«Тандем», — подписал снимки фотограф.

Новинский и Тимошенко. Фото — Фейсбук-страница Яна Доброносова

На сегодняшнее заседание парламента Тимошенко пришла в стильном образе total white. Свой образ народная избранница дополнила прической низким хвостом, легким дневным макияжем и стильными аксессуарами.

Пользователи соцсетей пишут, что оба политика очень хорошо выглядят.

«Красиво и привлекательно выглядят», — пишут пользователи.

Ранее мы писали, что Тимошенко с трибуны Рады сказала, во что превратился парламент.