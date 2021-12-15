Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в этот день погода в Украине будет дождливой, а в Карпатах — снежной. Этому поспособствует скандинавский циклон Matteo, который будет пересекать страну. Без осадков останется восток и юг Украины. Температура в среднем будет колебаться от -4 до +1 градусов.

«В дальнейшем влажная погода будет доминировать, постепенно дожди будут уступать место мокрому снегу», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

На востоке Украины 16 декабря будет сухо. Только жителей Харьковщины из-за атмосферного фронта может ожидать мокрая погода.

В среднем дневная температура по стране составит -1…+ 4 градусов. В оккупированном Крыму будет теплее – до + 3…+9 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 16 декабря будет пасмурно, да еще и с дождем и, возможно, с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0 градусов, а днем воздух прогреется до +2…+4ºС.

Карта погоды на 16 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 15 декабря 2021 года.