Как информирует «НБН», в интервью «Главреду», пятнадцатого декабря, астролог отметил, что Владимир Александрович Зеленский рискует в марте месяце потерять президентскую должность.

Согласно словам Влада Росса, гаранта Конституции Украины в марте месяце ожидают наиболее масштабные потрясения, которые только были за всю его деятельность в качестве президента страны. В итоге, по информации астролога, Верховного главнокомандующего могут просто смести посредством Майдана.

Но, несмотря на это, астролог утверждает, что Зеленский не будет бежать из Украины, как это в свое время сделал бывший президент Виктор Янукович, так как у него не получится сделать это. Но и тюремный срок нашему президенту тоже не грозит, о чем добавил Влад Росс.

Цитата из заявления Влада Росса:

«Сам Владимир Зеленский не является предателем. Но вот люди, входящие в его окружение, да. Владимира Александровича не за что садить в тюрьму. Следовательно, ему тюрьма не грозит. Ни дома тюрьмы, ни дома эмиграции в гороскопе президента не выражено».

При этом астролог рассказал и о некоторых тревожных вещах в своем гороскопе для Зеленского. По его словам, в гороскопе Зеленского есть весьма сложное испытание – это покушение на его жизнь. И, несмотря на то что, согласно подсчетам Влада Росса, покушение может произойти в марте, гаранту Конституции Украины все же удастся выжить.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Влад Росс озвучил шанс для Зеленского остаться у власти.