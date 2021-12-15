Информацию передает «НБН», ссылаясь на Unian.net.
В первую очередь обсуждались вопросы, связанные с деятельностью ОП и о том, какую роль он играет в государственном.
Гордон, приветствуя Богдана, спросил: не грозит ли тому арест. На что экс-глава ОП отметил, что заключение может грозить и самому Гордону.
«Там уже последняя стадия безумия. Там всех сажают. Причем, уже пачками пошли», — уточнил Богдан.
Также он сообщил, что его действительно допрашивали по делу «вагнеровцев», но говорить о подробностях этого уголовного дела не стал, сославшись на свою подписку о неразглашении.
Как известно, после победы Зеленского на президентских выборах Андрей Богдан с мая 2019 по февраль 2020 года возглавлял Администрацию, а позднее Офис президента, который был создан вместо АП.
Видео с интервью здесь:
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