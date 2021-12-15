Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на публикацию Дмитрия Яроша в социальной сети Facebook.

Командующий «УДА», экс-руководитель «Правого сектора» Дмитрий Ярош заявил, что трудно сказать, что в голове у президента РФ Владимира Путина: пойдет он на полномасштабное вторжение в Украину или нет. Также Ярош сказал, что он не знает, с каких направлений может атаковать агрессор, а также не знает, как на возможное вторжение отреагирует президент Владимир Зеленский и его команда.

Но есть вещи, в которые Ярош точно знает – он сделал ряд весьма обнадеживающих заявлений. По его словам, единство украинского народа обеспечит победу Украины, а доверие общества к ВСУ и командованию армии – залог успешного сопротивления агрессии РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что украинские добровольцы будут продолжать бить врага всеми доступными методами и средствами, а украинские патриоты не допустят сдачи национальных интересов государства Украины.

Также Ярош заявил, что победа обязательно будет за Украиной, а России он предрек конец.

«Победа будет за нами», — заявил он.

Напоследок Ярош добавил, что стоит готовиться к худшему сценарию, но надеяться на лучшее, что полномасштабного российского вторжения не будет.

Ранее мы писали, что Ярош провел ряд важных встреч и совещаний и после этого озвучил вывод.