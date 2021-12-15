Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», передает «НБН».

В социальных сетях жители ОРДО ответили, какие проблемы их беспокоят в конце этого года.

Большинство опрошенных (56%) считают главной проблемой закрытие пунктов пропуска на линии разграничения. Люди не могут попасть на подконтрольную Украине территорию, так как НВФ закрыли со своей стороны пункты пропуска. Переезд через территорию РФ жители ОРДО называют издевательством, ведь это далеко не всем по карману.

Также жители ОРДО голосовали и за другие проблемы, которые считают актуальными. Среди них и подорожание продуктов питания, коммунальных услуг, низкие зарплаты и отсутствие перспектив, коллапс в медицине, коррумпированность оккупационной «власти». Но по сравнению с проблемой закрытых КПВВ все вышеперечисленные проблемы набрали гораздо меньше голосов.

Ранее мы писали, что жителей ОРДО предупредили о подорожании ЖКХ-услуг.