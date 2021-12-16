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Астрологи представили троих счастливчиков, которых ждет приятный сюрприз уже в ближайшее время

Телец

Для Тельцов вторая половина декабря будет очень интересной и полной приятных неожиданностей. Они получат значительное вознаграждения, как награду за свой труд. Кроме того, не исключаются и другие приятные сюрпризы, вроде повышения зарплаты и даже выигрыша в лотерею.

Близнецы

Представители знака Близнецы также извлекут пользу из своей работы. Их вознаграждение за труд будет достаточным, чтобы ощутить себя счастливыми. При этом разрешатся некоторые конфликты и наладятся отношения с коллегами и партнерами. Финансовые возможности Близнецов позволят им отложить приличную сумму на потом.

Рыбы

Для Рыб конец декабря также будет вполне счастливым. Одни из них смогут наладить разрушенные отношения, отчего почувствуют удовлетворение в жизни. Другие получат отличное предложение на работе, которое принесет желаемый доход.

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