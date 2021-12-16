Информацию передает «НБН», ссылаясь на Bank.gov.ua.

По данным Национального банка Украины 16 декабря 2021 года цена американского доллара составила 27,19 гривен за доллар, что на 20 копеек больше уровня предыдущего банковского дня, а евро стал дороже на 8 копеек и стоит сегодня 30,61 гривен за евроединицу.

Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Украины на 16 декабря 2021 года.

1 доллар США стоит 26,1960 гривен;

1 евро – 30,6186 гривен;

1 российский рубль – 0,3684 гривен;

польский злотый – 6,6172 гривен.

Средняя стоимость основных валют на наличном рынке составляет:

— доллар: покупка 27,10 гривен, продажа 27,30 гривен за единицу;

— евро: покупка 30,40 гривен, продажа 30,80 гривен за единицу.

Минэкономики опубликовало консенсус-прогноз на 2022 – 2024 годы, согласно которому курс гривны к доллару США будет расти, находясь под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере.

Согласно прогнозу, на конец 2021 года курс гривны к доллару будет 27,5 гривен за доллар, на конец 2022 года — 28,1 гривен, на конец 2023 года — 28,4 гривны, на конец 2024 года — 29,0 гривен за доллар.

Ранее сообщалось о курсах валют на 15 декабря.