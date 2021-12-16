Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
Как отметила синоптик Наталья Диденко, в этот день погода в Украине будет сухо и довольно тепло как для зимнего времени года. В течение дня и ночи температура воздуха будет фактически везде одинаковой.
«Оттепель охватит практически всю территорию Украины. Температура воздуха будет кружиться вокруг нуля», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Погода в регионах страны
В то же время ситуация с гололедом не улучшится, синоптик предупредила об осторожности.
Водителям также необходимо быть внимательными, потому что в течение дня видимость на дорогах будут осложнять туманы.
Максимально температура воздуха прогреется на Западе: до +4 градусов. Прохладнее всего будет на востоке и в центр страны. Здесь температура опустится до -1 градуса.
Погода в столице
В Киеве и области 17 декабря будет пасмурно, но сухо. Температура воздуха и ночью, и днем будет находиться в пределах -1…+1ºС.
Карта погоды на 17 декабря
Ранее сообщалось о погоде на 16 декабря 2021 года.
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