Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в этот день погода в Украине будет сухо и довольно тепло как для зимнего времени года. В течение дня и ночи температура воздуха будет фактически везде одинаковой.

«Оттепель охватит практически всю территорию Украины. Температура воздуха будет кружиться вокруг нуля», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

В то же время ситуация с гололедом не улучшится, синоптик предупредила об осторожности.

Водителям также необходимо быть внимательными, потому что в течение дня видимость на дорогах будут осложнять туманы.

Максимально температура воздуха прогреется на Западе: до +4 градусов. Прохладнее всего будет на востоке и в центр страны. Здесь температура опустится до -1 градуса.

Погода в столице

В Киеве и области 17 декабря будет пасмурно, но сухо. Температура воздуха и ночью, и днем будет находиться в пределах -1…+1ºС.

Карта погоды на 17 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 16 декабря 2021 года.