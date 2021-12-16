Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал PavlovskyNEWS.



Здесь сообщилли, что девушка сидела на втором этаже с явными признакам усталости, а потом — резко упала на пол:



«Буквально в ту же секунду к ней подбежали присутствующие люди, в том числе — «слуга» и глава комитета парламента по впросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Он предложил, чтобы девушка выпила сладкий чай».



К счастью, вскоре девушка пришла в себя и смогла отправиться в медпункт Верховной Рады:



«Как выяснилось, сознание потеряла некая Алёна Зель. Эта девушка является помощником главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Работает девушка на общественных началах».

Напомним, ранее мы писали, что Давид Арахамия обратился к «слугам» с неординарной просьбой.