Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал сооснователя Monobank Олега Гороховского.



Несмотря на то, что старт выплат за полную вакцинацию от коронавируса должен начаться с 20-21 декабря, отдельные клиенты Monobank начали получать средства уже 16 декабря.



Речь идет о тех, кто заранее открыл ковидную карту через приложение «Монобанк», а после — оставил заявление о выплате в приложении «Дія», в разделе «єПідтримка».



По словам Гороховского, клиенты «Монобанка» получили выплаты скорее, потому что их финучреждение решило выплачивать украинцам деньги сразу, как только они подадут заявление. А с государством они рассчитаются потом, уточнил сооснователь Monobank.



В финучреждении также отметили, что 16 декабря выплаты получат только 500 000 украинцев, которые уже подали заявление. Остальным клиентам деньги начнут поступать, как и анонсировали в Минцифры — с 20 или 21 декабря:



«Если вам уже пришли деньги — не спешите их тратить. Позже мы отправим вам список от наших партнеров, которые присоединились к программе. Тогда вы сможете потратить средства с приятными бонусами и скидками. Для этого нужно будет обновить приложение. Обновление выйдет сегодня-завтра».

Напомним, ранее в Минцифры сообщили, когда начнут выплачивать деньги за вакцинацию.