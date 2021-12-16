Информацию передает «НБН», ссылаясь на Glavcom.ua.

По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного Социологической группой «Рейтинг» больше всего среди всех политиков киевляне доверяют действующему мэру Киева Виталию Кличко, за которого проголосовали 51% столичных жителей. Не доверяют ему 48% опрошенных.

При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют только 39% киевлян, а не доверяют 59% респондентов.

Срди других политиков вотум доверия в 33% получил Петр Порошенко и 31% — Дмитрий Разумков.

Кроме того, 46% жителей столицы считают, что Киев движется в правильном направлении, и столько же – противоположного мнения.

Как известно, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о системном, политически мотивированном давлении на столичные власти и назвал это опасным прецедентом для всей страны, направленным на дискредитацию столичных властей и его лично.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле назвали условия для встречи Путина с Зеленским.