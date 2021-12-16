Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

Право на получение выплат имеют ликвидаторы, которые отнесены к 1-й и 2-й категориям.

В соответствии с порядком, денежные выплаты предоставляются для приобретения продуктов питания с целью компенсации их удорожания.

Как отмечают паблики, размер компенсаций в зависимости от категории составляет: 1 113 рублей для 1-й категории и 556,50 рублей – для 2-й.

Чтобы оформить право на получение указанных выплат, граждане должны обратиться в городскую или районную «администрацию» по месту регистрации или фактического проживания, подав соответствующее заявление. К заявлению прилагаются следующие документы:

— копия документа, удостоверяющего личность с предъявлением оригинала;

— копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов с предъявлением оригинала;

— копия удостоверения, которое подтверждает статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы или ликвидатора других подобных последствий с предъявлением оригинала.

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