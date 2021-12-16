Множество политических экспертов и политиков прогнозирую, что оккупированный Донбасс еще нескоро вернется под контроль Украины. По крайней мере, некоторые из них считают, что пока у власти в РФ находится Владимир Путин – Украина точно не вернет оккупированную часть Донбасса.

Издание «НБН» поинтересовалось у читателей: «Вернется ли Донбасс в Украину?». В данном опросе приняли участие 1 094 респондента. Их мнения разделись.

Большинство участников опроса (68%) проголосовали за вариант «нет» — они считают, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не вернутся од контроль Украины.

В свою очередь 19% считают, что Украине непременно вернет оккупированный Россией Донбасс.

Еще 13% опрошенных проголосовали за вариант «возможно».

Ранее мы писали, что российский суд официально признал присутствие воинских частей РФ на Донбассе.