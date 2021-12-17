Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Сегодня, 17 декабря у народных избранников последний пленарный день в этом году. Депутаты идут на рождественские каникулы. Конечно же, общественность интересует, где народные избранники собираются отдыхать во время новогодних каникул – в Украине или же собираются отправиться в другие страны.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сказал, что обычно его коллеги по фракции не ездят на дорогие курорты. Он припомнил свой отдых на Мальдивах в марте 2021 и сказал, что так отличился только он.

«Съездил на полтора дня, больше никто в такие ситуации не попадал», — сказал политик.

Арахамия советует «слугам» встречать 2022 год так, как они встречали 2021год. По его словам, отдыхать надо на «нормальных народных» курортах. То есть, по словам Арахамии, в Турции и Египте.

Примечательно, что отдых в украинских Карпатах на горнолыжном курорте Буковель Арахамия не относит к «народным курортам». Он нашел этому объяснение. По словам «слуги», все из-за высоких цен.

Ранее мы сообщали, что Арахамия обратился к «слугам» с неординарной просьбой.