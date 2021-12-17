Информацию передает «НБН», ссылаясь на Woman Journal.

Есть понятие и позитивного одиночества, называемого уединением. В любом случае оно вызвано влиянием внешних факторов, в результате которых человек оказывается в таких условиях.

Астрологи представили гороскоп для тех одиноких представителей Зодиака, которым не суждено встретить свою пару в 2022 году.

Одиночество

Овен

Личная жизнь Овнов в 2022 году будет очень непростой. Они так и не смогут на протяжении этого периода найти идеального партнера. Однако астрологи советуют представителям этого знака Зодиака быть терпеливыми, и удача непременно их найдет.

Близнецы

Одиночество светит и Близнецам. Романтические отношения в 2022 году будут не для них. Однако скучать Близнецам не придется, потому что вместо любовных, у них появится много социальных связей и новых друзей.

Лев

Также одинокими останутся и Львы. Им астрологи советуют использовать этот период для того, чтобы заняться карьерой и саморазвитием. Это отвлечет Львов и станет хорошим фундаментов для будущей карьеры.

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