Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического исследования от «Украинского института будущего».

Декабрь традиционно считают месяцем подведения итогов уходящего года. Поэтому социологи поинтересовались у украинцев, кто из украинских политиков и общественных деятелей сделал больше всего для нашей страны в 2021 году.

Результаты исследования показали весьма пессимистические настроения респондентов. 38% опрошенных вместо кого-то из политиков, выбрали вариант «никто».

В свою очередь 24% респондентов считают, что из всех украинских политиков больше всего для Украины в этом году сделал президент Владимир Зеленский.

Примечательно, что остальные политические деятели, которые представлены списке, со значительным отрывом отстают от действующего президента.

Например, только 4% респондентов считают, что из всех украинских политиков именно Петр Порошенко больше всего сделал для страны в уходящем году.

По 3% у экс-спикера Дмитрия Разумкова и народного депутата от «ОПЗЖ» Юрия Бойко. По 2% у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и экс-премьера Владимира Гройсмана.

По 1% у экс-депутата Евгения Мураева и у экс-депутата Олега Ляшко.

У остальных политиков представленных в списке результат меньше 1%.

Опрос был проведен с 28 ноября по 11 декабря. Участниками социологического исследования стали 2,4 тыс. украинцев.

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