Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в этот день погода в Украине будет облачной и прохладной с осадками в отдельных регионах. В частности, будет снежить в некоторых западных областях. В Карпатах существует опасность схода снежных лавин.

«Погода в Украине будет облачной и влажной, местами с осадками в виде мокрого снега и дождя. На дорогах ограниченная видимость из-за тумана», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

На западе Украины температура будет в среднем днем ​​от -1 до +4 градусов. Ночью — от-1 до +2 градусов. Небольшой снег прогнозируют в: Ивано-Франковской области; на Тернопольщине; в Хмельницкой области; на Житомирщине; на Ровенщине и на Волыни.

В остальных регионах страны будет также облачно и влажно при дневной температуре -1…+1 градусов, на юге страны — +1…+3ºС.

Погода в столице

В Киеве и области 18 декабря будет также пасмурно и влажно. Температура воздуха и ночью, и днем будет находиться в пределах -1…+1ºС.

Карта погоды на 18 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 17 декабря 2021 года.