Только в 2021 году из Украины выехали и не вернулись обратно более 600 000 украинских граждан, и эта цифра является рекордной за последние 11 лет.

Информацию передает «НБН», ссылаясь на Opendatabot.

Такие данные обнародовал сервис мониторинга Opendatabot.

Как отметил ресурс, начиная с 2010 года, из нашей страны ежегодный отток составлял около 500 тысяч человек, однако после 2014 года число не вернувшихся заметно снизилось, хотя все равно в общем счет ежегодно покинувших Украину шел на сотни тысяч.

И только в 2020 коронавирусном году Украина имела положительное сальдо. Тогда в страну вернулись на 80 тысяч человек больше от числа выехавших.

По данным сервиса мониторинга, всего с 2011 по 2020 в Украину не вернулись 2 600 000 граждан.

Кроме того, Opendatabot прогнозирует, если в конце 2021-го не произойдет массовое возвращение украинцев домой, то совокупный отток за 11 лет составит более 3,3 миллионов человек.

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