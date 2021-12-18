Как информирует «НБН», издание «ДонПресс» со ссылкой на заявление военного корреспондента газеты «Комсомольская правда» Дмитрия Стешина пишет, что наступление украинских военных на Донбассе будет иметь весьма горькие последствия для местного населения.

Пропагандист отметил, что «разведка» временно оккупированных районов Донецкой области проинформировала его, что в рядах Вооруженных сил Украины якобы имеют планы на военную операцию на Востоке Украины.

«Эта операция предполагает собой быстрый захват крупнейших городов временно оккупированных территорий Донецкой области», — отметил Стешин.

По его словам, в настоящее время якобы порядка ста двадцати тысяч украинских военных находятся в районе линии фронта, и они в любой момент готовы пойти в наступление. При этом Стешин признается, что наемникам РФ будет практически невозможно сдержать Вооруженные силы Украины. Кроме того, он предположил, что в планы военного руководства Украины входит быстрый захват временно оккупированных Донецка и Макеевки. Но такой сценарий, по его словам, спровоцирует тяжелые городские бои.

«По всей видимости, как мне один военный предположил, фронт удержан не будет. Будут сравнены траншеи, а боевики отойдут в города, где навяжут Вооруженным силам Украины затяжные боевые действия», — подчеркнул пропагандист.

Единственным, по усмотрению военкора РФ выходом из ситуации является подключение к развязке ситуации международных дипломатических процессов, но многочисленных жертв мирного населения избежать, к сожалению, не получится.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что пропагандист Стешин заявил о закрытии Москвой границ с ОРДЛО.