Украинский генетик Александр Коляда сообщил украинцам о первом потенциальном случае заражения новым вариантом COVID-19 «Омикрон». В своем Instagram он рассказал, что молодая женщина после посещения ОАЭ «привезла» новый штамм коронавирусной инфекции в Украину.

Вернувшись из поездки, она сразу же самоизолировалась, поэтому окружающие могли и не инфицироваться новым видом коронавируса, информирует «НБН».

По словам медика, он сомневается в том, что эта ситуация с заражением штаммом «Омикрон» первая в Украине, поскольку в других странах с такой же политикой перелетов уже зафиксировали больше ста случаев инфицирования.

Генетик объяснил, что в образце обнаружили комбинацию мутаций, присущую варианту коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всем странам из ЮАР.

Сейчас образец намерены передать в другие лаборатории, чтобы подтвердить остальные десятки мутаций в инфекции.

Ранее первый случай инфицирования новым видом COVID-19 обнаружили в Польше, согласно заявлению Минздрава страны коронавирусом инфицировалась местная женщина. Позже в ведомстве рассказали о втором случае инфицирования штаммом «Омикрон», на этот раз инфекцию обнаружили у трехлетнего ребенка.