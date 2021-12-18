Как информирует «НБН», в штабе ООС обнародовали свежую сводку по Донбассу.

Сообщается, что на протяжении сегодняшнего дня, восемнадцатого декабря, вражеские силы для обстрелов применяли гранатометы, минометы, и даже дрон с вооружением. Последствиями боевых действий для украинской стороны стали санитарные потери – один воин ВСУ получил ранения.

В частности, в Вооруженных силах Украины заявили, что гибридные войска Российской Федерации продолжают игнорировать соглашения о перемирии. С наступлением сегодняшних суток, восемнадцатого декабря, члены НВФ зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня. В четырех случаях оккупанты обстреливали украинских защитников из запрещенного вооружения.

Атаки со стороны российских наемников были зафиксированы в районе Широкино, Южного, Троицкого, а также Водяного и Новозвановки.

Цитата из сообщения пресс-центра штаба ООС:

«Результатом вражеских действий стало ранение одного из военных ВСУ. В настоящее время защитник Украины госпитализирован. Медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное». «Также сообщается, что войска Украины были вынуждены открыть ответный огонь. ВСУ не применяли запрещенное «Минском» вооружение. Благодаря этим действиям вражеская сторона была вынуждена прекратить обстрел», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее мы уже писали о боевых действиях в Горловке.